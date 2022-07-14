Российские БПЛА смогут доставлять кровь и медикаменты прямо на поле боя

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН разработали систему, которая позволит беспилотникам доставлять кровь для переливания и необходимые медикаменты прямо на поле боя, рассказали в Минобрнауки. Для уменьшения тряски при полете исследователи сконструировали специальное крепление, которое гасит колебания БПЛА, пишет «Газета.Ru».

Мы разработали систему транспортировки крови и медикаментов для оперативной доставки врачам. Применение таких систем в медицинской сфере позволит спасать людей за счет сокращения времени на доставку компонентов крови и медикаментов на большие расстояния, в частности, в зону военных действий, труднодоступные места или в травмоцентры в условиях мегаполиса, — рассказал руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

Ученые считают, что такие дроны могут быть полезны для доставки крови и необходимых медикаментов в полевые госпитали при экстренной ситуации. Испытания такой разработки проводились весной 2022 года, сейчас система готова к применению в боевых условиях.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал жителям региона не использовать БПЛА и дроны в бытовых целях. По его словам, у местных военных есть необходимые основания для того, чтобы обеспечить принудительную посадку летательных средств в связи с угрозами, которые исходят от Украины, граничащей с Курской областью.