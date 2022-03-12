МО: беспилотник ВКС России с высоты более 3 тысяч метров уничтожил РСЗО ВСУ

Беспилотник ВКС России уничтожил с высоты более трёх тысяч метров реактивную установку залпового огня Вооружённых сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения военной цели.

Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трёх тысяч метров высокоточным боеприпасом, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минобороны, в специальной военной операции на Украине беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

Ранее военное ведомство опубликовало кадры артиллерийского обстрела полевого командного пункта ВСУ в Киевской области. В описании к видео уточняется, что российские военные нанесли удар управляемым снарядом «Краснополь», который предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов. Управление снарядом происходит с помощью аэродинамических рулей на конечном участке полёта по лазерной отметке на цели.