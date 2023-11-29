Беспилотник под Москвой, удар по Токмаку: как ВСУ атакуют РФ 29 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотник пытался атаковать Москву, его сбили в районе подмосковного Подольска. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов пострадали девять человек. В Запорожье под удар попали детский сад и медучреждение. А по Белгородской области украинские войска выпустили больше 100 снарядов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли госпиталь и детсад в Запорожской области

Утром в городе Токмак Запорожской области были слышны взрывы. Как позже уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВСУ нанесли по населенному пункту два ракетных удара из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Целью нацистов традиционно стали гражданские объекты мирного города — две ракеты попали в детский сад. <...> Информация о пострадавших пока не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин рассказал, что ракеты также попали по местному госпиталю. Всего же украинские войска выпустили по городу шесть ракет, часть из них удалось сбить средствами ПВО.

«Есть жертвы среди медицинского персонала госпиталя. <...> Командиры ВСУ, планирующие такие атаки, и их рьяные исполнители будут установлены, найдены и уничтожены», — уточнил парламентарий.

Девять человек пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 15).

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки, Ясиноватой и Озеряновки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили 27 жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой. Кроме того, в Донецке оказались повреждены два медучреждения, школа, два магазина и производственный объект.

По данным СЦКК, в результате украинских обстрелов в Донецке, Горловке и Мариуполе суммарно пострадали девять человек. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Донбассе», один из раненых находится в тяжелом состоянии.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершили 20 обстрелов из РСЗО и артиллерии. На Горловском направлении — 16 артобстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Ясиноватском направлении ВСУ дважды стреляли из артиллерии и запустили один дрон. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 140 снарядов.

Беспилотник пытался атаковать Москву

Утром 29 ноября украинский беспилотник пытался атаковать Москву. По данными Минобороны РФ, в районе 07:30 средства ПВО сбили его над Подольским городским округом Московской области.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил по этому поводу в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В среду утром обломки БПЛА обнаружили в двух километрах от деревни Студенцы в Новой Москве. Разрушений и пострадавших на месте его падения нет. Российское военное ведомство информацию о находке не комментировало.

Накануне в столице задержали двоих подростков, подозреваемых в диверсиях на железной дороге. По версии правоохранителей, в октябре они подожгли релейный шкаф на перегоне Домодедово — Белые Cтолбы и головной вагон электропоезда в депо «Домодедово». За преступления они получали денежное вознаграждение от кураторов.

Больше 100 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки украинские войска 108 раз стреляли по Белгородской области из артиллерии, минометов и гранатометов. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, прилеты фиксировались в Нехотеевке, Щетиновке, селе Красный Хутор, Наумовке, Журавлевке, хуторе Старом, селе Пороз, Дроновке, Сподарюшино, Муроме, Середе, Белянке и селе Красном. Также под обстрел попал пограничный пропускной пункт «Шебекино».

В большинстве населенных пунктов обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Больше всего прилетов зафиксировали в Журавлевке — 29. Там была частично разрушена крыша производственного здания. В селах Пороз и Красное повреждены оказались по два частных жилых дома.

Дроны-камикадзе атаковали Наумовку, Мокрую Орловку и поселок Задорожный. Обошлось без последствий на земле. В хуторе Плотвянка украинский БПЛА сбросил гранату, там также никто не пострадал, повреждений нет.

В хуторе Климовое украинский дрон сбросил самодельное взрывное устройство. В результате пострадали два бойца территориальной самообороны Белгородской области. Врачи уже оказали им всю необходимую медпомощь.

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