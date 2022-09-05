Белые медведи России признаны самыми «экологически чистыми» Химик Севастьянов: белые медведи из России обладают самым низким уровнем ртути в шерсти

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Белые медведи из российской части Арктики обладают самым низким уровнем ртути в шерсти, что свидетельствует об их меньшей подверженности загрязнениям окружающей среды, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией геохимии углерода ГЕОХИ РАН Вячеслав Севастьянов. По его данным, уровень ртути в шерсти медведей из России составил 25-50% по сравнению с косолапыми из североамериканских популяций.

Мы выяснили, что средние уровни ртути у белых медведей из норвежской Арктики и трех российских арктических регионов составляли около 25-50% от уровня, измеренного у гренландских и североамериканских популяций. Общие концентрации ртути у норвежских медведей увеличивались с потреблением морской и более трофической (типичной еды в пищевой цепочке) добычи, в то время как изотопный состав углерода и азота шерсти российских медведей не связан с вариациями концентраций ртути, — рассказал исследователь.

В Северном Ледовитом океане наибольшее по сравнению с остальными океанами содержание ртути — это связано с тем, что в него поступает пресная вода из множества рек. Эксперт рассказал, что небольшая часть этого металла также трансформируется обитающими в пресной воде бактериями в нейротоксичный металлоорганический катион ртути, который вызывает отравление.

Воздействие ртути и антропогенных загрязнителей на полярных медведей, как считают ученые, представляет большую угрозу популяции при изменении климата. Так, при превышении уровня ртути у медведей, как и у людей, возникнут симптомы отравления тяжелыми металлами — головные боли, нарушенное дыхание, боли в животе, рвота и т.д. По мнению исследователей, снизить уровень ртути поможет ужесточение контроля промышленных сбросов в реки.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что самым чистым регионом России является Горный Алтай. При этом лидером по загрязнению является Красноярский край с Норильском, добавила глава ведомства.