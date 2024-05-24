«Белые господа утомились»: военкор о необычном требовании США к Украине Коц: Пентагон настаивает, чтобы Украина по вопросам обороны перешла на время США

Фото: Liu Jie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США требуют от Украины перехода на американское время для обсуждения вопросов безопасности, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в Белом доме «утомились висеть на телефоне» по ночам.

На самом же деле белые господа за два года утомились и желают по ночам спать, а не висеть на телефоне с вассалами. Пусть теперь украинские генералы помучаются, — пошутил военкор.

Он добавил, что в Пентагоне официальной причиной требования называется необходимость в реальном времени обмениваться разведывательной и иной оперативной информацией. Коц напомнил, что разница в часовых поясах между США и Украиной составляет восемь часов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер не исключил возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. По его словам, администрация США сейчас рассматривает такую возможность. Вероятно, советники не будут исполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии. Источники рассказали, что в Киев уже направлено несколько военнослужащих США.