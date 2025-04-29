Белоусов сорвал новое наступление ВСУ в майские праздники Подпольщик Лебедев: украинские солдаты готовили прорыв границы 5‑6 мая

Российские войска во главе с министром обороны Андреем Белоусовым сорвали новое наступление ВСУ в майские праздники, заявил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, Сумская область была одним из перспективных направлений с точки зрения Вооруженных сил Украины и руководства Североатлантического альянса украинскими солдатами.

Украина серьезно готовится к серии прорывов линии фронта на разных направлениях. Сумская область — одно из перспективных направлений с точки зрения ВСУ и натовского руководства украинскими войсками. Пока шли бои за освобождение Курской области, ВСУ подготавливало новый прорыв, который этой ночью, еще на стадии комплектования военных соединений, был если не предотвращен полностью, то сильно нарушен на стадии планирования, — написал Лебедев.

По его словам, по Шостке (город в Сумской области Украины) прилетели точные удары — они коснулись военных объектов, мест скопления техники, складов и пунктов временной дислокации (ПВД). Удары были одиночными и несколькими сериями — всего агентура Сопротивления насчитала более 30 «прилетов», подчеркнул подпольщик.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области, потому что руководство Северной Кореи дало им установку защищать братскую страну, которой угрожает общий враг. По ее словам, она видела этих бойцов во время недавней поездки в один из российских военных госпиталей.