Белоусов и Шойгу, удар по Королевой, месть за Белгород: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/СФ РФ

Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Наташа Королева

Государственная дума утвердила ряд кандидатур на высокие должности в правительстве России, а главу Минобороны по указу президента РФ Владимира Путина сменили, по окраинам города Сумы на Украине нанесли мощный удар вскоре после массированной атаки ВСУ на Белгородскую область, поклонники певицы Наташи Королевой встали на защиту артистки — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинский город попал под огонь после трагедии в Белгороде

Издание «Страна» со ссылкой на начальника городской военной администрации Алексея Дрозденко сообщает, что зафиксирован удар по окраинам города Сумы. По словам чиновника, его нанесли российские войска. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Российская армия нанесла удар по окраинам Сум. <...> Травмированных и погибших нет», — сказал Дрозденко.

Информация появилась на фоне того, как ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате ракетной атаки частично обрушился многоэтажный жилой дом. По данным Минобороны России, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точки-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгороде», — говорится в сообщении.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Денисова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: РИА Новости Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Елизавета Демидова/ТАСС Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила, что в результате массированного обстрела ВСУ по Белгороду 12 мая могли погибнуть два ребенка, информация об этом сейчас уточняется. По ее словам, состояние еще одного пострадавшего подростка — 16-летнего школьника — стабильное, его жизни ничего не угрожает.

«По предварительным данным, в результате трагедии погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом», — написала она.

Львова-Белова также отметила, что при атаке украинских военных получил травмы полуторамесячный младенец. После оказания первичной помощи его направили на лечение в Москву.

Ранее стало известно, что при обрушении части дома в Белгороде погибла семья из четырех человек, включая девочку-первоклассницу. При разборе завалов спасатели обнаружили тела матери, девочки, бабушки и дедушки.

Пресс-служба МЧС России сообщила о завершении операции по ликвидации обломков в многоэтажном доме, где произошло обрушение всего подъезда после удара ВСУ. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек, помощь медиков понадобилась 30 пострадавшим.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Наташа Королева заручилась поддержкой после внезапной «отмены»

Поклонники Наташи Королевой возмущены решением вырезать выступления певицы с трансляции концерта в Кремле к 50-летнему юбилею со дня строительства БАМа, сообщает MK.RU. Незадолго до этого ее номер на концерте ко Дню Победы также был удален, поклонники назвали это настоящими гонениями и очередным ударом по артистке.

Со второго крупного мероприятия артистку убрали без объяснения причин. По мнению фанатов, над Королевой сознательно издеваются. Другие поклонники считают, что у нее мог появиться недоброжелатель. Некоторые из них полагают, что певица послала знак президенту Украины Владимиру Зеленскому, выйдя на сцену с георгиевской ленточкой, но это почему-то не дало ей иммунитет.

«Наташе всегда завидовали: люди ее любят, аншлаги на протяжении тридцати пяти лет собирает. А сколько лжи на нее льется, особенно в последнее время! Сейчас стали говорить, что она живет в США! А она никогда там не жила! Приезжает туда на пару недель, максимум один-два раза в год, чтобы проведать пожилую маму. Наташа всегда была с Россией: она прожила здесь всю сознательную жизнь. И свою позицию никогда не скрывала. Обидно за Наташу: ее на Украине врагом народа объявили, так и тут клюют», — возмутились поклонники.

Издание в свою очередь напоминает, что если речь и идет о каком-либо бойкоте в адрес Королевой, то он никак не сравним с тем, что происходило с участниками «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Также отмечается, что певица должна совсем скоро появиться на федеральных каналах в качестве судьи в очередном музыкальном шоу.

MK.RU добавило, что Наташа Королева расстроилась из-за того, что ее номер на 9 Мая вырезали из эфира. По данным издания, артистка не ожидала такого жеста.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась! Она к каждому выступлению подходит очень ответственно, а к концерту ко Дню Победы тем более», — рассказали источники MK.RU.

В окружении певицы также рассказали, что День Победы в семье Королевой является главным праздником. MK.RU пишет, что артистка сразу согласилась на предложение режиссера Кремлевского дворца принять участие в торжественном концерте.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Наташа Королева

Минобороны без Шойгу и новые зампреды: что изменилось в правительстве России

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, который раньше занимал Сергей Шойгу. Сообщение моментально вызвало бурную реакцию в российских и мировых СМИ.

Так, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков завил, что назначение Белоусова является важным шагом, который делает «разворот страны в сторону ВПК (военно-промышленного комплекса. — NEWS.ru)». По его словам, изменения, предложенные в составе Совета Министров, «иллюстрируют желание руководства России повернуть деятельность правительства в сторону ВПК, пойти по пути активизации».

«Я уверен, что здесь нет абсолютного решения в перестройке страны на военные рельсы, я думаю, что жить-то будем в том же формате — наша жизнь обычная, но с постоянной мыслью и с постоянными действиями, направленными на приближение Победы в этой войне за свободу России», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Сладков назвал решение Путина поставить во главу Минобороны Белоусова интересным.

«Ну, посмотрим, посмотрим. Мы же командующему нашему верховному верим, думаю, что все просчитано. Да, уверен, что все просчитано», — подытожил он.

В свою очередь политолог Сергей Марков назвал главной целью Белоусова «максимально снизить коррупционные дела». По его словам, новому главе Минобороны необходимо также «уменьшить роль персональных отношений».

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

«Цель Белоусова как министра обороны — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого. Это показали кейсы Тимура Иванова и Пригожина. Теперь это обнуляется», — написал Марков в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что Белоусов является «абсолютно гражданским и воцерковленным» человеком.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме — „не захожанин“. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», — написал Котенок.

Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Шойгу как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Шойгу

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — сказал Песков.

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО и не только, ждут от Андрея Белоусова на посту министра обороны решения сугубо прикладных проблем, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. К таковым журналист отнес грамотное распределение финансов в военно-промышленном комплексе и обеспечение бойцов вооружением.

«Как от экономиста от него в первую очередь ждут понимания как минимум того, что дешевле обеспечить каждого бойца портативными детекторами дронов и подавителями, чем выплачивать 3 млн за ранение и 5 млн за гибель. Понимания, что дешевле создать в тылу мобильные группы по охоте на ударные беспилотники, чем ликвидировать последствия от их ударов», — указал Коц.

Военкор добавил, что всем эффективным производителям нужно дать равные возможности, включая государственную поддержку. Он уточнил, что имеет в виду создателей и дронов, и систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, стало известно, что Госдума России утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого зампреда правительства РФ. В новой должности Мантуров продолжит курировать промышленность.

Также в ходе пленарного заседания ГД приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам. Постановление вступает в силу со дня его принятия. За ее назначение проголосовали 362 парламентария, один — против, 66 депутатов воздержались, передает корреспондент NEWS.ru.

«Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации», — следует из текста постановления.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Помимо этого, Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность зампреда правительства РФ, следует из трансляции пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента. Марата Хуснуллина также утвердили на пост заместителя председателя кабмина.

За кандидатуру Патрушева проголосовали 433 депутата. Хуснуллина одобрили 374 парламентария. Кроме того, заместителям председателя правительства утверждены Виталий Савельев, Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, сообщил корреспондент NEWS.ru.

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