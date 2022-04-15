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Россия

«Новая страница»: Лукашенко об участии белорусов в строительстве Восточного

Лукашенко оценил возможность участия белорусов в строительстве секретных объектов в России
13:59, 16 апреля 2022
«Новая страница»: Лукашенко об участии белорусов в строительстве Восточного Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение российского коллеги Владимира Путина о том, что специалисты республики смогут принять участие в строительстве космодрома Восточный, «новой страницей в отношениях» двух стран. Таким мнением глава Белоруссии поделился во время республиканского субботника в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщает БелТА.

Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие Беларуси на российских закрытых стройках. Космодром — это секретная закрытая стройка, заявил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскосмосу нанимать на работу граждан Белоруссии, а также привлекать к строительству космодрома Восточный компании из республики. Соответствующий документ был внесён лидером государства в парламент и опубликован на портале правовой информации.

Порядок привлечения белорусских граждан и компаний будет регулироваться непосредственно российским правительством и президентом Владимиром Путиным.

13 апреля законопроект о привлечении белорусских граждан и организаций к строительству и реконструкции объектов космодрома Восточный был одобрен Советом Федерации. Проект закона был внесён в Госдуму главой государства 5 апреля.

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