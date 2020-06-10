Белорусская рота почётного караула примет участие в параде в Москве

https://static.news.ru/photo/b37f2336-ab22-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Опарин/«Ваяр»/mil.by

Военнослужащие сводной роты почётного караула Вооружённых сил Белоруссии представят свою республику на параде Победы в Москве.

В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих, — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 24 июня.

Как писал NEWS.ru, на параде Победы в Москве ожидают президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, подтвердившие визит своих представителей в Москву на парад Победы. Это Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сербия и Хорватия. В числе приглашённых представитель Кремля назвал и лидеров частично признанных республик — Абхазии и Южной Осетии.

Президента Украины Владимира Зеленского Кремль не пригласил. По словам Пескова, это связано с тем, что Киев вышел из СНГ и «ни разу не сигнализировал о своём желании разделить радость от праздника Победы».