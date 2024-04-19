Белоруссия отменила запрет на ввоз чая и кофе компании «Орими» из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Белоруссии в официальном Telegram-канале сообщило, что отменило запрет на поставки чая и кофе от российской компании «Орими». Эту временную меру вводили с 1 апреля по указанию заместителя министра, главного государственного санитарного врача республики. В ходе лабораторных испытаний в черном чае двух марок «Канди» и «Гита» было выявлено повышенное содержание плесени.

Пресс-служба ведомства объяснила, что решение об отмене запрета было принято после того, как российская компания провела корректирующие мероприятия. Помимо этого, «Орими» представила доказательства «стабильности процессов производства, хранения, транспортировки продукции». В компании подтвердили наличие системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции.

Компания «Орими» ранее назвала запрет Белоруссии на ввоз чаев «Принцесса Канди» и «Гита» в республику чрезмерным. Производитель заявлял, что крайне озабочен сложившейся ситуацией, несмотря на наличие выявленных нарушений. Он подчеркнул, что они не являются систематическими. К тому же, нарушения могли быть следствием несоблюдения условий транспортировки и/или хранения продукции уже после передачи этой продукции розничным продавцам в Республике Беларусь.