Белоруссия получила вторую российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/96782cde-661f-11eb-9db3-96000091f725_660.jpg Фото: АГН/«Москва»

Москва направила в Белоруссию новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» производства Центра «Вектор». Об этом журналистам в Минске сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Также она сообщила, что Россия направила в Белоруссию новые тест-системы для определения вируса, которые позволяют не только выявлять наличие вируса в организме, но и определять уровень его распространения.

«ЭпиВакКорону» зарегистрировали в РФ в октябре 2020 года. В конце января 2021 года Туркмения стала первым государством после страны-производителя, одобрившим использование этой вакцины.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Ирана сообщали, что прорабатывают возможность приобретения вакцины производства российского центра «Вектор».