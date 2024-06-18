Белого медведя предложили сделать «послом» России В Росприроднадзоре предложили сделать белого медведя инструментом дипломатии

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Для России белый медведь может послужить инструментом дипломатии, как панда для Китая, рассказала РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит «панда-дипломатию». Мы с президентом об этом говорили, — поделилась Радионова.

Ранее сообщалось, что на встрече с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора Светлана Родионова предложила сделать символом России белого медведя. По ее словам, на российской территории обитает 30% популяции этого хищника.

В конце мая стало известно, что последние четыре панды, которые находятся в США, вернутся в Китай в четвертом квартале 2024 года. Речь идет о животных из зоопарка в американском городе Атланта. Там живут 26-летние самка Луньлунь и самец Янъян, а также их семилетние детеныши Ялунь и Силунь. Американский зоосад арендовал двух панд у Китая в 1999 году. Срок аренды почти истек, поэтому их нужно скоро вернуть на родину. Детеныши родились уже в США, но, согласно договору, их тоже доставят в КНР.