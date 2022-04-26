Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Головчино Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино

Губернатор Белгородской области Вячеслв Гладков в своём Telegram-канале сообщил об обстреле села Головчино, которое находится близ границы с Украиной. По его словам, повреждены четыре дома. Пострадавших нет.

Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения, — написал Гладков.

Село Головчино находится в 50 километрах от Белгорода. 19 апреля также сообщалось об обстреле населённого пункта. Тогда за медицинской помощью обратились трое жителей села. В результате обстрела были повреждены более 75 домов, 7 автомобилей.

25 апреля губернатор Гладков сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал.

Также сообщалось, что приграничное село Отрадное в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. По данным местных властей, снаряд упал в поле, никто при этом не пострадал.