Белгородская область под сильными обстрелами: как ВСУ атакуют РФ 2 октября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреляли село Козинка в Белгородской области, также над территорией региона был сбит дрон. Telegram-канал Mash поделился подробностями налета беспилотников на Смоленск 1 октября. По его данным, Смоленский авиационный завод был атакован четырьмя украинскими беспилотниками UJ-22 Airborne. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что утром 2 октября ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе. По его словам, пострадавших нет, при этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

Министерство обороны России заявило, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью. По данным ведомства, дрон был уничтожен 2 октября в 09:00 мск.

Сколько пострадавших при обстреле Белгородской области

Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки в Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — два гранатометных выстрела. Также в Журавлевке с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера на частный жилой дом сброшено самодельное взрывное устройство. По словам Гладкова, пострадал мужчина, который самостоятельно обратился за медицинской помощью. С предварительным диагнозом — контузией головного мозга и баротравмой — доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Взрывной волной выбиты окна в одном частном домовладении и посечен забор.

«В Валуйском городском округе по хутору Бабка выпущен 41 снаряд из РСЗО и 4 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по территории рядом с хутором Плотвянка выпущено 7 минометных снарядов, по хутору Старый — 5 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Грайворонском городском округе ВСУ обстреляли из миномета окраины поселка Горьковский и села Дроновка. Всего установлено четыре и семь прилетов соответственно. Обошлось без последствий.

Фото: МО Украины

В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино. Всего зафиксировано пять прилетов, есть трое пострадавших. По словам Гладкова, в городе повреждены четыре торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и пять легковых автомобилей.

Губернатор заявил, что ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по селу Новая Таволжанка, по поселку Ленинский и селу Муром — два и пять минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Также украинские военные обстреляли из миномета село Середа — установлено семь прилетов. Никто не пострадал, однако в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор.

Подробности атаки ВСУ на Смоленск

Telegram-канал Mash сообщает, что Смоленский авиационный завод был атакован четырьмя украинскими беспилотниками UJ-22 Airborne. По данным канала, все БПЛА уничтожили и нейтрализовали средствами ПВО и РЭБ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Mash уточняет, что один из дронов сдетонировал около 10:00 мск 1 октября на бетонной площадке у цеха № 63. Еще два беспилотника рухнули рядом с цехом № 55, в результате была повреждена крыша, осколки упали на взлетно-посадочную полосу аэродрома Северный. Обломки четвертого БПЛА попали в балконы девятиэтажного жилого дома и повредили остекление в торгово-развлекательном центре «Кутузов».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал в Telegram-канале, что в общей сложности в небе над Смоленском и пригородами 1 октября было подавлено пять БПЛА самолетного типа. По словам главы региона, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Фото: МО Украины БПЛА UJ-22 Airborne

Как ВСУ обстреляли ДНР и Херсонскую область

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что утром 2 октября ВСУ нанесли удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Всего было выпущено 15 ракет. Удар наносился со стороны Леонидовки в 06:40 мск. Перед этим в 06:35 город был подвергнут обстрелу кассетными боеприпасами калибра 155 мм. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале уточнил, что обстрелу подвергся поселок шахты им. В. И. Ленина.

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по населенным пунктам региона. Обстрелу подверглись Новая Каховка, Каховка, Саги, Днепряны, Горностаевка. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Что известно о танковой атаке Брянской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные атаковали танками населенный пункт в Брянской области. По данным канала, это произошло накануне в третьем часу дня. Под обстрел попало село Случёвск Погарского района. SHOT уточняет, что первый снаряд калибра 125 мм прилетел около 14:00. В течение получаса было ещё три прилета аналогичных боеприпасов. Пострадавших и разрушений удалось избежать. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

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