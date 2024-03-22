По Белгороду непрерывно бьют БПЛА, артиллерия и РСЗО: фото последствий атак

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия атаки на Белгород

Белгород находится практически под непрерывными обстрелами с 12 марта. Вооруженные силы Украины бьют по городу из артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также атакуют беспилотниками. По информации Минздрава Белгородской области, более 10 человек погибли, десятки получили ранения за последние 11 дней.

Под ударами находятся жилые кварталы, инфраструктурные объекты и административные здания. В начале прошлой недели украинские беспилотники влетели в здания городской администрации и торгового объекта.

19 марта военные ВСУ ударили по городу кассетными боеприпасами. Их осколки упали на территории Белгородского зоопарка, повредив экзотариум и вольер кенгуру. В результате обстрела погибла ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, которая была любимицей сотрудников зоосада.

Накануне утром под удар попал спорткомплекс «Белгород-Арена», а 22 марта артиллерия накрыла перинатальный центр.

На фоне непрекращающихся атак ВСУ власти Белгородской области решили временно эвакуировать часть детей в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край. Их разместят в круглогодичных лагерях и санаториях, где с ними будут работать психологи. Вдали от дома дети проведут от нескольких недель до нескольких месяцев.

Снимки последствий обстрелов ВСУ — в галерее NEWS.ru.