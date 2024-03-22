Белгород находится практически под непрерывными обстрелами с 12 марта. Вооруженные силы Украины бьют по городу из артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также атакуют беспилотниками. По информации Минздрава Белгородской области, более 10 человек погибли, десятки получили ранения за последние 11 дней.
Под ударами находятся жилые кварталы, инфраструктурные объекты и административные здания. В начале прошлой недели украинские беспилотники влетели в здания городской администрации и торгового объекта.
19 марта военные ВСУ ударили по городу кассетными боеприпасами. Их осколки упали на территории Белгородского зоопарка, повредив экзотариум и вольер кенгуру. В результате обстрела погибла ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, которая была любимицей сотрудников зоосада.
Накануне утром под удар попал спорткомплекс «Белгород-Арена», а 22 марта артиллерия накрыла перинатальный центр.
На фоне непрекращающихся атак ВСУ власти Белгородской области решили временно эвакуировать часть детей в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край. Их разместят в круглогодичных лагерях и санаториях, где с ними будут работать психологи. Вдали от дома дети проведут от нескольких недель до нескольких месяцев.
Снимки последствий обстрелов ВСУ — в галерее NEWS.ru.