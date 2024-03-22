Белгород — отвлекающий маневр? Куда может прийтись основной удар ВСУ по РФ

Фото: МО Украины

Блогер Юрий Подоляка предупредил, что атаки ВСУ на приграничные районы Белгородской области в ближайшее время могут усилиться. Каковы на самом деле цели киевских властей, какие еще регионы или важные объекты могут стать целями украинских военных и как на происходящее реагируют в Белгороде — в материале NEWS.ru.

Что сказал Подоляка о Белгороде

В ближайшее время атаки ВСУ по Белгороду продолжатся и могут стать сильнее, считает журналист и блогер Юрий Подоляка. По его мнению, регулярными ударами по территории региона украинское руководство пытается «сыграть на эмоциях» местных жителей и добиться смены плана весенне-летней кампании ВС РФ. «Начато это было в преддверии голосования 15–17 марта, чтобы сразу убить двух зайцев», — написал он в своем Telegram-канале.

Тем не менее блогер уверен, что российское руководство не пойдет на поводу у противника и не станет менять свои замыслы, как того добиваются в Киеве.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил мнение, что для российского командования атаки ВСУ на Белгородском направлении действительно не были секретом.

«Наступления ждали много месяцев, знали, что оно будет во время выборов. Так оно и произошло. Мало того, говорили, как только выборы закончатся, все пойдет на спад. Выборы закончились, вчера был объявлен официальный результат — обстрелы продолжаются, но никаких попыток прорывов уже не предпринимается», — заметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Заградительная «линия Вагнера» в окрестностях города

Как ВСУ атакуют Белгородскую область

Утром 22 марта Белгород подвергся очередному обстрелу ВСУ. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки погибла мирная жительница, были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. А Минобороны отчиталось, что минувшей ночью над территорией региона были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Белгородская область остается под обстрелами ВСУ с первого года спецоперации ВС РФ, однако в последние месяцы количество ударов возросло. 20 марта мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что лишь за последние полторы недели в городе в результате действий украинской армии повреждено более 900 квартир и частных домов.

Помимо обстрелов в приграничных районах Белгородчины участились вылазки украинских диверсионно-разведывательных групп. В некоторых случаях эти нападения перерастают в боевые действия: так было в районе села Козинка, где 14 марта высадился украинский десант на двух вертолетах. 20-го числа МО России сообщило о полной зачистке населенного пункта от украинских сил.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки на Белгород

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что большинство попыток вторжения ДРГ купируются российскими войсками еще при приближении к границе. «Там (в Белгородской области. — NEWS.ru) у нас нет оккупированных территорий», — сказал он в ходе брифинга в пятницу.

Тем не менее, по мнению президента союза «Офицеры группы «Альфа» Алексея Филатова, сегодня приграничные районы Белгородской области нуждаются в особой защите, поскольку речь идет не просто о проникновении малых групп диверсантов, а о попытках вторжения полноценных формирований, поддержанных артиллерией. «Граница уже превращается в некую линию фронта, которую нужно держать не просто от прохода диверсантов, а от прорыва», — пояснял он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: t.me/vvgladkov

Когда будет наступление ВСУ на Белгород

Помимо обстрелов и диверсионных операций, Киев отправил к границе с Белгородчиной подразделения 3-й штурмовой бригады «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые ранее дислоцировались на Авдеевском направлении — об этом сообщил Юрий Подоляка. Официального подтверждения этой информации не поступало, однако, отмечает блогер, о ее достоверности свидетельствуют неудачи ВСУ под Авдеевкой — Министерство обороны РФ 21 марта объявило о взятии населенного пункта Тоненькое.

Означает ли переброска «азовцев», что ВСУ готовятся идти на Белгород? Михаил Онуфриенко считает, что сейчас говорить о полноценном наступлении украинской армии на областной центр не приходится. По его мнению, Киев пользуется тем, что Белгород находится всего в нескольких десятках километров от границы — поэтому попытки атаковать села в «зоне риска» воспринимаются как нападение на сам город.

«Но боевые действия продолжались там же, где и всегда — в районе КПП и близлежащем селе. В Козинке дальше центра они не прошли. Никто не пытался прорваться к Белгороду — изначально понимали, что это нереально», — считает собеседник NEWS.ru.

На попытки украинских властей создать шумиху вокруг событий в Белгородской области указывает и военный аналитик Руслан Пухов.

«Задача ВСУ — демонстрировать собственным гражданам и западным кураторам некое продвижение на фронте. Учитывая, что они в глубокой обороне — а Россия пусть медленно, но наступает, — их задача, с одной стороны, раздергивать нашу оборону, а с другой — создавать некий медийный эффект. В этом при помощи западных консультантов они достигли серьезных успехов, раздувать из мухи слона умеют», — указал эксперт.

Фото: МО Украины

Какими будут дальнейшие действия ВСУ

Активизация украинских войск в приграничье произошла на фоне участившихся разговоров об атаках на Крымский мост. В феврале о планах возобновить удары по этому объекту заявлял глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, в начале марта главред канала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях беседу высокопоставленных офицеров ВС Германии, которые обсуждали передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus и возможность их использования для ударов по мосту.

Могут ли в таком случае атаки украинских войск на Белгородчине быть отвлекающим маневром перед нападением на один из важных объектов инфраструктуры РФ? Михаил Онуфриенко считает, что Киев действительно хотел бы ударить по мосту. Правда, он сталкивается с препятствием в виде нехватки ресурсов.

«ВСУ нечем бить на юге. Если бы они могли ударить, Сырский бы уже ударил. Новый командующий пришел, и у него неудача за неудачей. Вот уже второй месяц на посту, а толку мало. И то, что происходит сейчас в Белгородской области, — это такие политические действия, которые были предсказуемы, потому что основные решения принимаются в ставке, политиками, а вовсе не военными», — отметил он.

К выводу о том, что у Киева пока нет возможностей для проведения полноценных контратак, приходит Руслан Пухов: он напомнил, что возможности ВСУ ограничены как в численности личного состава, так и в количестве техники. «Тем не менее линия фронта довольно протяженная. Допускаю, что ВСУ могут проводить ограниченные тактические операции», — говорит эксперт.

Предполагая, куда могут быть направлены новые операции украинской армии, военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин не исключил, что удар может прийтись на Курскую область — впрочем, там Киев наступать уже пытался. Еще один возможный вариант — Брянщина, где ВСУ также столкнутся с затруднениями. «Там болотистая и лесная местность не позволяет нормально развертывать технику. Кроме того, им нужно эту группировку собрать, сконцентрировать — это не организовывать налеты дронов. Тем не менее граница России с Украиной большая, всю нет возможности контролировать», — заметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Белгород. Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде

Будет ли эвакуация из Белгородской области

На фоне участившихся атак мэр города Грайворона, что в 80 километрах от Белгорода, обратился к жителям приграничных районов с призывом временно уехать. В своем Telegram-канале Геннадий Бондарев назвал обстановку в регионе напряженной. «Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — добавил он.

В то же время глава области Гладков в прямом эфире «Десять вопросов губернатору» заявил, что об эвакуации речь не идет. Он рассказал, что из региона временно вывозят детей, а в учебных заведениях вводятся досрочные каникулы, но «никто никуда не бежит». «Мы все очень спокойно и мужественно встречаем все, что связано с агрессией противника», — подчеркнул чиновник.

По словам Михаила Онуфриенко, люди выезжают из Белгорода и приграничных районов еще с прошлого года — просто в добровольном порядке, а не принудительном. По его мнению, необходимость в этом будет сохраняться, пока линия фронта не будет отодвинута на как можно большее расстояние.

«Все понимают, что кардинально решить проблему можно только выполняя решение верховного главнокомандующего, отодвигая линию фронта настолько далеко, насколько дальнобойные системы появляются у нашего противника. С учетом дальности тех ракет и беспилотников, которые есть у ВСУ, нужно отодвигать линию фронта к польской границе. Других вариантов нет», — полагает он.

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