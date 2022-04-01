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«Белгород-медиа»: кроме нефтебазы была обстреляна и типография

Издание «Белгород-медиа» сообщает об обстрелах типографии в поселке Северный
09:49, 01 апреля 2022
«Белгород-медиа»: кроме нефтебазы была обстреляна и типография Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
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Издание «Белгород-медиа» сообщает, что кроме нефтебазы, обстрелам подверглась и типография в поселке Северный.

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