«Белгород-медиа»: кроме нефтебазы была обстреляна и типография

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Идею посещения биолабораторий США в Казахстане и Грузии рассматривает парламентская комиссия по расследованию деятельности аналогичной организации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Окончательное решение относительно визита пока не принято.

Собеседник агентства рассказал, что в ходе заседания комиссии была озвучена идея проведения ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, находящихся при этом на территориях, граничащих с РФ. Конкретно прозвучали названия двух...