Бегство украинских диверсантов попало на видео War Gonzo опубликовал видео бегства диверсантов ВСУ из Курской области

Фото: МО РФ

Telegram-канал War Gonzo опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение украинских диверсантов, отступающих из Курской области. По данным канала, бойцы ВСУ, столкнувшись с ударами со стороны ВС РФ, стали стремительно отходить от села Теткино к Рыжевке. Там они попытались скрыться в домах, но их настигла ствольная и реактивная артиллерия.

Кадры вчерашнего бегства украинских террористов, после попытки прорваться к границе РФ в районе села Теткино Курской области. <...> Своими маневрами бойцы ВСУ обрекают село на уничтожение, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины с 12 по 15 марта потеряли более 550 военнослужащих при попытке прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российским военным удалось оттеснить диверсантов совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ России.

До этого замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал, что Воздушно-космические силы России и Росгвардия заранее готовились к отражению атак ВСУ под Белгородом. По его информации, в атаке, по разным оценкам, могло быть задействовано до трех тысяч человек.