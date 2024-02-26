Baza: журналистку Баязитову этапировали в Пермь

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Александра Баязитова

Telegram-канал Baza сообщает, что журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь, в настоящее время она находится в женском СИЗО № 5. Также, по данным Baza, на этап отправили и ее коллегу Ольгу Архарову.

По данным Baza, Баязитову вывезли из московского СИЗО № 16 16 февраля, спустя несколько дней она была доставлена в Пермь. Telegram-канал пишет о том, что сама журналистка в письме адвокату заявила о нарушении своих прав и «пыточных условиях» этапирования, в ходе которого ей, по ее словам, был выдан один паек на два дня, а в купе ехало девять человек вместо положенных четырех.

Александра Баязитова и Ольга Архарова были признаны виновными по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитова получила пять лет, а ее подельница Ольга Архарова — 4,5 года тюрьмы.

По версии следствия, журналистки хотели получить от предпринимателя крупную сумму денег, обещая взамен не публиковать в Telegram-канале информацию, способную навредить его репутации. Третья обвиняемая по делу «Адских бабок» Инна Чурилова пошла на сделку со следствием и была отпущена под домашний арест. Дело выделили в отдельное производство, ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Адвокат Елена Федулова ранее рассказала, что топ-менеджер Промсвязьбанка, который проходит потерпевшим по делу, просил суд об условных сроках для Баязитовой и Архаровой. По словам адвоката, ее подзащитный принял извинения и не имеет претензий к обвиняемым.