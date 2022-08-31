Baza: в крупных российских городах готовятся «акты» с помощью беспилотника

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в МВД сообщает о готовящихся крупных «актах» с использованием беспилотных летательных средств в нескольких крупных городах России. В связи с этим сотрудникам правоохранительных органов приказали задерживать операторов дронов, которые вызывают какие-либо подозрения.

Кроме этого от полицейских, которые проводят работы с осведомителями, потребовали тщательнее относиться к любой появляющейся информации о предполагаемых террористических актах. При появлении подобных вестей их необходимо передавать кураторам в МВД.

Отмечается, что в связи с принятием данных негласных мер в Москве был задержан корреспондент ТАСС — при помощи беспилотника он производил съемку здания Минобороны на Пресненском Валу. В связи с этим он был доставлен в местный полицейский отдел.

22 августа над Севастополем сработала система противовоздушной обороны. ПВО сбила беспилотник, летевший на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что в случае реальной опасности сработает городское оповещение по всем каналам связи.

23 августа в Севастополе система ПВО сработала дважды — оба раза беспилотные летательные средства были обнаружены и ликвидированы над Черным морем.

30 августа беспилотник был обнаружен и сбит ПВО вблизи села Верхнесадовое, которое находится в черте Севастополя.

В связи с этим власти города решили продлить «желтый» уровень террористической опасности до 13 сентября. Развожаев отметил, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. «Желтый» уровень террористической опасности вводится для того, чтобы спецслужбы работали в усиленном режиме.