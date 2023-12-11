Baza: трое военных из отряда «Шторм» переквалифицировались в диллеры Baza: троих военных из отряда «Шторм» задержали в Мелитополе за наркотики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Мелитополе были задержаны трое военнослужащих из отряда «Шторм». По его информации, у них обнаружили пакеты с двумя килограммами мефедрона и психотропные вещества. Канал уточнил, что ранее военные уже были судимы за оборот наркотиков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Baza, задержаны двое рядовых и один командир, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В публикации уточняется, что у военных были найдены два пакета с порошком, свертки, зип-пакеты, двое электронных весов, фасовочный материал и шесть мобильных телефонов, а также «бухгалтерия» — блокнот с записями. Канал уточнил, что все вещества уже передали на экспертизу, которая подтвердила, что они являются запрещенными. По информации Baza, ранее военные отбывали срок в самарской колонии.

Ранее сообщалось, что в украинском Мирнограде боец ВСУ, находящийся в состоянии наркотического опьянения, убил троих сослуживцев, после чего покончил с собой. Трупы всех четверых бойцов были обнаружены на месте, где также находились еще пятеро военнослужащих, которые не пострадали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.