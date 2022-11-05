Baza: солдат-срочник ранен после атаки ВСУ квадрокоптером

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что после атаки беспилотника в ночь на 3 ноября был ранен российский срочник на границе с Украиной. По сведениям канала, инцидент произошел на окраине поселка Задорожный в Белгородской области. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Ночью 3 ноября на окраине поселка Задорожный в Белгородской области (это три километра до границы с Украиной) с квадрокоптера был сброшен снаряд, осколками которого ранило военнослужащего срочной службы МО РФ. Предположительно коптер прилетел со стороны Сумской области, — указано в сообщении канала.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что призывников могут направить служить в соседние с Украиной регионы. Речь идет о Курской, Белгородской областях или базирующемся в Севастополе Черноморском флоте.

Отправлять срочников на службу в зону СВО не позволяет принятое по решению президента положение Минобороны. Однако, закончившие срочную службу могут пойти служить по контракту, для чего им нужно прийти на пункт отбора и написать заявление. Но если такого желания у демобилизованного нет, то предлагать им это никто не будет, заверил депутат, так как они уже отслужили свое.