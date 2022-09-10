Baza: скончался спецназовец, раненный диверсантами в Курской области

Фото: unsplash.com

Telegram-канал Baza сообщил, что 48-летний спецназовец Николай Быков, раненный диверсантами в Курской области, скончался. Росгвардеец получил тяжелые ранения во время боя под городом Суджа Курской области неподалеку от границы с Украиной. Минобороны не подтверждало данную информацию.

Спецназ, прочёсывая лес в поисках диверсантов вчера днем, был обстрелян противником численностью, предположительно, до четырёх человек. На месте боя были обнаружены четыре рюкзака и три коврика. Николай Быков был ранен в бедро и в живот. С сильным внутренним кровотечением и большой потерей крови спецназовца доставили в больницу, где он скончался сегодня утром, — говорится в сообщении.

Как сообщает Baza, отстреливаясь, диверсанты тут же скрылись в лесу, их поиски все еще продолжаются. Губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям Суджанского района и призвал их сохранять спокойствие.

В августе со стороны ВСУ было обстреляно село Свердликово в Суджанском районе Курской области. О пострадавших не сообщалось, тогда огневую точку противника подавили. Сегодня утром Старовойт заявил, что на территории Курской области продолжает действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлен до 22 сентября.