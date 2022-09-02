Baza: референдум о вхождении в состав РФ новых территорий пройдет в ноябре

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Референдум о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации может состояться в ноябре, передает Telegram-канал Baza. Предполагается, что это случится 4 ноября, в День народного единства. Также не исключается, что сроки вновь могут передвинуть.

По информации источника, ряд сотрудников ФСО и Администрации президента будут командированы по особому случаю осенью этого года. Ожидается, что сотрудники ведомств направятся в ДНР, ЛНР, в Запорожскую и Херсонскую области. Издание уточняет, что они займутся подготовкой к проведению референдума о присоединении к России.

1 сентября стало известно, что в Кремле планируют провести референдумы в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины до конца осени. Отмечалось, что власти исходят из двух перспектив организации референдумов: «близкой и отдаленной». Первая подразумевает, что они пройдут в сентябре, вторая — в ноябре.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 2 сентября прокомментировал разговоры о сроках проведения референдума. По его словам, информация о том, что референдумы пройдут 4 ноября требует проверок. Карасин сообщил, что видел пост об этом и «принял его к сведению», но подтвердить или опровергнуть сообщение не может.