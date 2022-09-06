Baza показала заявление топ-менеджера Промсвязьбанка на Баязитову

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова, обвиняемая в вымогательстве

Telegram-канал Baza опубликовал скриншот заявления в полицию топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, после которого на журналистку Александру Баязитову и двух администраторов Telegram-каналов возбудили уголовное дело. Баязитова, а также администратор принадлежащего ей канала «Адские бабки» Инна Чурилова были задержаны по подозрению в вымогательстве. Как отмечает Baza, это произошло после того, как помощница Чуриловой предложила Ушакову заплатить за отсутствие в каналах негативных публикаций с упоминанием его имени.

По данным Telegram-канала, Ушаков первым пытался выйти на контакт с администраторами канала «Адские бабки». Весной 2022 года он написал в чат-бот канала с желанием удалить несколько постов про себя. Далее с администратором Инной Чуриловой общалась уже его помощница — она договорилась о размещении блока на неупоминание Ушакова и «Промсвязьбанка», а затем оплатила его. Через несколько месяцев Чурилова напомнила, что блок, купленный Ушаковым, кончается, и поинтересовалась, будут ли его продлевать. В тот же день топ-менеджер пошёл в полицию, где написал заявление о вымогательстве.

Ранее адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия заявил, что арест журналистки Александры Баязитовой является «довольно жестокой мерой». По его мнению, женщину можно было отправить под домашний арест, особенно с учетом ее плохого самочувствия.

К переводу Баязитовой под домашний арест ранее призывали глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Евгений Попов.