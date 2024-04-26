Ходаковский указал на проблемы с производством боевых дронов в России Ходаковский призвал изменить отношение к производству боевых дронов в России

Российские производители боевых дронов часто ориентированы на разработку презентабельных, высокотехнологичных и, как следствие, дорогостоящих БПЛА, тогда как армии необходимы экономичные и эффективные устройства, такое мнение в своем Telegram-канале высказал замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. В связи с этим он призвал перестроить саму логику производства дронов. По его словам, в России уже успешно собирают «народные» аналоги «Ланцета» с расчетом на удешевление.

Как рассказал Ходаковский, соответствующую тему он затронул в беседе с владельцем одного крупного концерна, указав на разрыв между доступными только избранным дорогими изделиями и так называемыми «летающими этажерками».

Когда я привел свои аргументы и показал разрыв между сложными и дорогими изделиями, доступными только отдельным счастливчикам, и всеми теми летающими этажерками под названием «эф-пи-ви — дроны» — я был услышан. «Батальоны просят огня!» — на этой формуле мы сошлись, — написал он.

Ходаковский назвал батальон самым незащищенным звеном на фронте. По его словам, пехоту необходимо поставить в приоритет.

Ранее Ходаковский заявил, что французский Иностранный легион никогда не имел репутацию боеспособного формирования. Так он оценил новость о том, что французские солдаты якобы появились в Славянске. По словам Ходаковского, ситуация похожа на плохой анекдот.