Бастрыкин связал причины стрельбы в Перми с влиянием Интернета

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал деструктивное влияние Интернета причиной пермского инцидента, где в результате стрельбы были убиты шесть человек и ещё 43 ранены. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его мнению, основные причины инцидентов, подобных пермскому, связаны с тем, что подростки не получают достаточного воспитания и ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы, физически устраняя оппонента. Таким образом, насилие для детей становится естественным и нормальным, а нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях. Ситуацию усугубляют и блогеры, которые намеренно создают видеоматериалы издевательств над людьми.

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги, — заявил глава СК.

Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет проверяет появившуюся в соцсетях информацию о массовой подготовке нападений на школы. Общественный резонанс после расстрела студентов в Перми вызвал у некоторых подростков желание повторить такие действия: у антигероев, которые открывают стрельбу в учебных заведениях, очень быстро появляются единомышленники.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся, предположительно, открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 43, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги, его состояние продолжает оставаться тяжёлым.