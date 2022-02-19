Бастрыкин поручил установить и зафиксировать преступления ВСУ в Донбассе
Глава СК РФ Бастрыкин поручил принять меры по установлению преступлений ВСУ в Донбассе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:27, 19 февраля 2022
Александр БастрыкинФото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК. Для проведения данной работы в Ростов-на-Дону направлены сотрудники ведомства.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, — говорится в сообщении СК.
В этой связи в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата. Они займутся оперативной организацией и координацией штаба СК в регионе. Основной задачей является фиксация доказательств о преступлениях вооружённых сил Украины на территории Донбасса, а также своевременное информирование о ситуации непосредственно главы ведомства.
Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы массово прибывают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.