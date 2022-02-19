Бастрыкин поручил установить и зафиксировать преступления ВСУ в Донбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса. Об этом сообщается на сайте СК. Для проведения данной работы в Ростов-на-Дону направлены сотрудники ведомства.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса, — говорится в сообщении СК.

В этой связи в Ростов-на-Дону направлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата. Они займутся оперативной организацией и координацией штаба СК в регионе. Основной задачей является фиксация доказательств о преступлениях вооружённых сил Украины на территории Донбасса, а также своевременное информирование о ситуации непосредственно главы ведомства.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы массово прибывают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.