https://static.news.ru/photo/c7c28ef8-d717-11e9-89cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: СК РФ

Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил проверить, насколько много нелегальных «реабилитационных» центров действует в РФ. Такое решение он принял после приёма граждан в Петербурге.

Двое пришедших на приём пожаловались Бастрыкину на «реабилитационный» центр в Ленинградской области для граждан с наркотической, алкогольной и иными видами зависимости. Данное учреждение, как сообщили главе СК, не имеет права на медицинскую деятельность, к тому же в нём насильно удерживают людей, незаконно лишая их свободы, говорится на сайте ведомства .

Александр Бастрыкин заверил заявителей, что расследование заведённого ранее уголовного дела будет объективным, а также поручил подчинённым установить, как много подобных «центров помощи» в настоящее время действует по всей России.

Как писал News.ru, 13 сентября СК завёл уголовное дело о незаконном лишении свободы в частных реабилитационных центрах Ленинградской области. В специализированных учреждениях для людей с зависимостью незаконно удерживались в том числе женщины и несовершеннолетние.