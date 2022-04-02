Бастрыкин поручил расследовать призывы мэра Днепра убивать россиян

Расследовать призывы мэра украинского города Днепр Бориса Филатова убивать россиян по всему миру поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. В ведомстве уточнили, что в рамках данного поручения будет возбуждено уголовное дело, эксперты дадут правовую оценку высказываниям украинского чиновника.

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям мэра города Днепр Бориса Филатова, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мэр города Днепр Борис Филатов написал в своём аккаунте в соцсетях о том, что «пришло время убивать этих нелюдей». Речь шла о россиянах, запись была приурочена к актуальным событиям на Украине.

Ранее Бастрыкин поддержал предложение властей Луганской Народной Республики о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе. В ведомстве пообещали привлечь к суду причастных к злодеяниям и предоставить общественности все собранные доказательства.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Таким образом он прокомментировал заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, призвавшей расследовать ситуацию с видео, на котором видно, как взятым в плен российским солдатам простреливают ноги.