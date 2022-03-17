Бастрыкин поручил проверить Гордона на призывы к насилию

Призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном. поручил проверить своим подчинённым глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета РФ организовать проведение процессуальной проверки в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который публично озвучил призывы к насилию в отношении российских военных, — говорится в сообщении.

В СК напомнили, что 16 марта в эфире телеканала «Украина» прошло интервью с Дмитрием Гордоном. В ходе общения журналист призвал к насилию относительно российских властей и военнослужащих ВС РФ. Кроме того, ранее Гордон призывал использовать против России ядерное оружие.

По результатам процессуальной проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела, — подчеркнули в СК.

Ранее основатель украинского интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал обращение к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к российским матерям. У украинцев есть Родина, и они будут её защищать вне зависимости от того, какие планы на неё имеет российский лидер, отметил журналист в видеообращении.