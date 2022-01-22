Бастрыкин выступил за ужесточение законодательства из-за нападений собак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Для этого он попросил проанализировать похожие случаи в разных регионах страны, сообщается на сайте СКР.

В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак председатель СК РФ поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов, — говорится в сообщении.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов также выступил с инициативой внести правки в федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных.

Власти региона намерены провести совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края. Для Домны, где произошло нападение собак, выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу. Кроме того, неосвещённые улицы населённого пункта оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено вывозу мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.

Сообщение об исчезновении семилетней девочки поступило в правоохранительные органы вечером в субботу, 22 января. Позднее тело ребёнка нашли на одном из пустырей. На нём были следы от нападения животных. Предполагается, что девочку загрызли бродячие собаки. Заведено дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.