Бастрыкин поручил изучить действия ВСУ, удерживающих заложников

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Следственный комитет России займётся правовой оценкой действий военных националистических батальонов Украины, удерживающих заложников, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

А. И. Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории Донецкой и Луганской народных республик, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге, что Вооружёнными силами РФ были освобождены около 300 граждан и монахов, которых держали в качестве заложников боевики нацбатальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское.

В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделения Народной милиции обнаружили места массового убийства мирных жителей, они расположены в районе Попаснянской железной дороги, говорится в заявлении официального представителя НМ ЛНР старшего лейтенанта Ивана Филипоненко.