Бастрыкин оценил отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом Бастрыкин: отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом «говорит о многом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом может многое сказать, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. Такую позицию МИД ФРГ озвучил в недавнем ответе на соответствующее требование российского посольства.

Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит, — заметил Бастрыкин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о блокаде Ленинграда.

Экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и общественный деятель Вальдемар Гердт выразил мнение, что власти ФРГ вряд ли выполнят требование Москвы о признании ленинградской блокады геноцидом. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что во время Второй мировой войны погибли не только жители блокадного Ленинграда, но в целом 28 млн советских граждан по всей стране, что можно назвать геноцидом народов СССР.

Засомневался в возможном признании Берлином геноцида и немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если Германия это сделает, то решение повлечет за собой новые требования к властям ФРГ. Речь в первую очередь идет о финансовом возмещении ущерба, объяснил эксперт.