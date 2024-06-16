Бастрыкин намерен контролировать расследование дела о СИЗО в Ростове Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования дела о СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о первоначальных результатах расследования уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что председатель СК поставил ход расследования на личный контроль.

Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Ведомство также опубликовало кадры работы силовиков. В ходе операции преступники были обезврежены, никто из заложников не пострадал.

Также в Сети появились кадры побега террористов из камеры СИЗО в Ростовской области. Предполагается, что арестантов снимал другой заключенный. Он выразил уверенность, что сбежавшие не смогут пройти через охрану, а также назвал их террористами.