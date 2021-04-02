Бастрыкин ликвидировал главк по особо важным делам

https://static.news.ru/photo/3ee874d4-944f-11eb-97fe-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин ликвидировал главное управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), сделав его подразделением главного следственного управления (ГСУ) СК РФ. Сотрудникам ГУРОВД поручались расследования самых громких уголовных дел — от губернаторских взяток и терактов до убийств журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова.

Согласно приказу председателя ведомства, ГУРОВД теряет статус главка и входит на правах управления в другое, гораздо более крупное подразделение — ГСУ, которым сейчас руководит генерал-майор Денис Колесников, — сообщил «Коммерсант».

В упраздняемом управлении в данный момент служат 104 человека, большинство из них имеют звание полковников, а 15 — генерал-майоров. При этом, в составе обновлённого ГСУ, по данным издания, штатная численность составит 94 человека.

Источники «Коммерсанта» в СКР спокойно восприняли информацию о реформе, назвав её логичным «аппаратным преобразованием».

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ начал служебную проверку в четырёх региональных управлениях, в которых в 2020 году отмечены неудовлетворительные рабочие показатели. Анализ работы региональных управлений позволил выявить серьёзные недостатки в ряде субъектов. Так, в Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд. Там же расследование значительного числа дел проходит свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. В регионе участились случаи сообщений о коррупции, но при этом число расследованных дел коррупционной направленности непропорционально малое.

В Новосибирской области зафиксировано ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел вернули из судов на доработку. Увеличилось количество лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе несовершеннолетних. Возросло число требований прокуратуры об устранении нарушений.