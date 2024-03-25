Суд арестовал троих подозреваемых в пособничестве террористам из «Крокуса»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

В Москве по решению Басманного суда до 22 мая арестован Аминчон Исломов, который подозревается в пособничестве террористам, устроившим теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает ТАСС. Уточняется, что заседание суда прошло в закрытом режиме.

Избрать меру пресечения в отношении Аминчона Исломова в виде заключения под стражу сроком до 22 мая, — говорится в заявлении.

Также по делу о пособничестве проходят Диловар Исломов и Исроил Исломов — родные братья, Аминчон является их отцом. Все троя уроженцы Душамбе. По решению суда братья также были отправлены под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Таким образом, публично известно о семи подозреваемых по делу о теракте, личности еще четверых задержанных пока не были озвучены.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Шамсидин Фаридуни, один из четырех террористов, принимавших непосредственное участие в нападении на «Крокус», завербовал Аминчона Исломова не позднее января 2024 года, а Диловара Исломова — не позднее 11 марта 2024 года. Ведомство обратилось в суд с запросом об аресте указанных лиц.

До этого на два месяца были арестованы четверо задержанных по делу о теракте. По предварительным данным следствия, они были исполнителями атаки на «Крокус».