Башкортостан представит свою экспозицию на ИННОПРОМ-2024

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ

Республика Башкортостан представит свой стенд и деловую программу на ИННОПРОМ-2024. На полях Международной промышленной выставки будет работать официальная делегация региона под руководством главы Башкортостана Радия Хабирова. Главным акцентом концепции стенда региона станет инновационное направление развития промышленной отрасли республики.

Программа работы стенда включает в себя презентацию промышленного и технологического потенциала региона, а также там будут представленные экспонаты, продукция и услуги ведущих предприятий республики.

Кроме того, на стенде будут представлены проект первого в стране завода по производству электродвигателей для БПЛА и макеты промышленной техники производства региональных предприятий.

Помимо этого, в рамках работы стенда будет представлена многофазная инновационная разработка от АО «Корпорация „Уралтехнострой“», созданная для оптимизации работы нефтегазодобывающих предприятий, и макет газотурбинного двигателя от Уфимского турбинного завода.

В рамках деловой программы запланирован ряд рабочих встреч: переговоры с партнерами из дружественных стран, подписание соглашений, пленарные сессии и круглые столы.

Ранее стало известно, что ОАЭ представят масштабную национальную экспозицию площадью свыше тысячи квадратных метров и насыщенную деловую программу на ИННОПРОМ-2024. В состав делегации войдут три профильных министра. Делегацию почти из 200 человек возглавит министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль-Джабер.