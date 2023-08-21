Баранец заявил, что ВСУ задумались о сдаче Купянска

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Служба безопасности Украины начинает эвакуацию граждан из Купянска, сообщил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он добавил, что сейчас происходит минирование административных зданий, что может говорить о планах ВСУ сдать населенный пункт.

То, что из Купянска начинают вывозить детей, а СБУ начинает минировать административные здания, это может говорить о том, что они держат в уме, что придется сдавать Купянск, — отметил Баранец.

Он добавил, что иностранные корреспонденты, которые находятся на передовой, подтверждают, что украинская армия делает плотные минные поля вокруг Купянска.

Это очень сложный вопрос по поводу установления полного контроля ВС РФ над Купянском. Иностранные корреспонденты находятся в боевых порядках украинских войск. Они пишут, что вокруг Купянска украинцы минируют, делают очень плотные минные поля, и мы не рискуем туда нарываться, чтобы не потерять личный состав и тяжелую технику, — указал Баранец.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВСУ установили контроль над населенным пунктом Синьковка под Купянском. По данным канала, бои продолжаются на окраинах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.