Баранец прокомментировал национализацию строившего Крымский мост завода Баранец: строивший Крымский мост завод могут перепрофилировать

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Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что «Краснодарский завод металлоконструкций», ранее национализированный решением суда, будет перепрофилирован и начнет производить продукцию военного назначения. По его словам, это необходимо в условиях санкций, когда Запад не очень охотно делится с Россией своими товарами.

Завод делал станки. Сейчас в условиях санкций, когда Запад не очень охотно с нами делится, этот завод решили перепрофилировать. Я надеюсь, верю, думаю, что он будет перепрофилирован на продукцию военного назначения, — заявил Баранец.

Ранее суд обязал «Краснодарский завод металлоконструкций» освободить цеха, где расположено производство. Все помещения перешли в федеральную собственность после того, как Генпрокуратура оспорила приватизацию расположенного на этом месте Завода имени Седина. Известно, что предприятие поставляло продукцию для создания Крымского моста, олимпийских объектов в Сочи и гоночной трассы «Формула-1».

Ранее сообщалось о национализации «Рольфа». По информации осведомленных источников, Генпрокуратура в качестве оснований для обращения в доход государства группы компаний заявила, что ее основатель Сергей Петров вел незаконный бизнес во время работы депутатом Госдумы.