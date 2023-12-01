Баранец назвал оставшиеся перед ВС РФ задачи для окончания СВО Баранец: для окончания СВО нужно взять под контроль территории новых субъектов

Фото: МО РФ

Специальная военная операция на Украине включает несколько крупных этапов, среди которых полное взятие под контроль территории четырех субъектов РФ и решение проблемы Одессы и Николаева, сообщил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, после прорыва Авдеевки Вооруженным силам России необходимо выйти к административной границе ДНР и ЛНР и на рубеж Славянск — Краматорск.

СВО — несколько крупных этапов. Необходимо полностью взять под контроль четыре субъекта РФ, решить проблему с Одессой и Николаевом. После прорыва Авдеевки нам нужно выйти к административной границе ДНР и ЛНР и выйти на рубеж Славянск — Краматорск. Потом будем думать, что делать с Харьковом. А уж как дальше — другое соображение. Еще много нераскрытых карт на столе, и мы их будем открывать постепенно, чтобы все это привело к нашей победе, — сказал Баранец.

Ранее он заявил, что на ход СВО влияет множество факторов. Одним из них является осознание украинским президентом Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Также ход спецоперации зависит от того, как Украине будут оказывать финансовую помощь. Недавно Киев попросил у Запада системы противовоздушной обороны, истребители, танки и БТР. По словам Баранца, все это оружие позволит наращивать боевой потенциал ВСУ, что осложняет решение поставленных задач для ВС РФ.