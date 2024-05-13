Баранец назвал нерешенные задачи российской армии при Шойгу Военный эксперт Баранец: при Шойгу недооценили значение БПЛА для армии

Фото: МО РФ

Одной из нерешенных задач при министре обороны России Сергее Шойгу осталось недостаточное количество беспилотников на вооружении армии, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что значение БПЛА недооценили.

Я думаю, можно назвать два минуса, но тут не только надо говорить про Шойгу, но и про заместителя Борисова, который вовремя не понял, что армию надо насыщать беспилотниками. Однажды он сказал, что это игры для детей. Мы недооценивали эту инновацию, — пояснил Баранец.

Кроме того, при Шойгу, по словам эксперта, армии не смогли дать самые современные средства связи. При этом Баранец подчеркнул, что российский министр обороны прикладывал все усилия для решения данных задач.

Мы не сумели дать армии самые современные средства связи. Как ни бился Шойгу, как ни упрашивал ВПК, эти задачи остались нерешенными, — заключил эксперт.

Баранец ранее рассказал, что за время работы Шойгу смог «вылечить армию от остеохондроза» и изменил оперативную систему управления. Эксперт подчеркнул, что при его работе в должности министра обороны значительно выросло число контрактников. По словам Баранца, перед Шойгу стояла задача исправить ошибки, которые допустила команда бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова.