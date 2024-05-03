Банкротство, жизнь в СИЗО, муж на СВО: последние новости о Блиновской

Фото: t.me/moscowcourts*

«Интерфакс» со ссылкой на данные в федеральном реестре сообщил, что блогер Елена Блиновская намерена подать заявление о своем банкротстве. Что об этом известно, какие последние новости выходили о «королеве марафонов»?

Зачем Блиновской оформление банкротства

Согласно опубликованным данным, среди кредиторов Блиновской значатся Федеральная налоговая служба и ВТБ.

При этом адвокат Елены Блиновской сообщил о готовности своей подопечной погасить ущерб в размере 900 млн рублей. В среду, 24 апреля, Московский городской суд приступил к рассмотрению материалов дела о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой.

Отмечается, что следствие согласилось с заявлением юриста. Также оно разрешило снять арест с части имущества блогера. При этом арест продлили до лета.

Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru заявил, что Блиновская своим заявлением о банкротстве хочет совместить отбытие тюремного срока и запрет на предпринимательскую деятельность. Он пояснил, что банкротством «королева марафонов» фактически отказывается от возможности прекращения уголовного преследования в отношении себя в соответствии с ч. 3. ст. 198 УК РФ.

«Указанная норма предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации», — отметил Хаминский.

При этом юрист напомнил, что закон «О несостоятельности (банкротстве)» определяет основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом его неспособность удовлетворить требования кредиторов. Таким образом, Блиновская заранее расписывается в неспособности уплатить сумму налоговой недоимки, пеней, а также штрафа, пояснил он.

Кроме того, блогер, по его словам, отдает себе отчет, что уголовное дело по совокупности преступлений закончится для нее лишением свободы, и готова к правовым последствиям признания себя банкротом. В частности, это пятилетний запрет на регистрацию ИП и предпринимательскую деятельность.

«Возможно, расчет строится именно на том, что к окончанию отбывания наказания правовые последствия банкротства также закончатся и Блиновская сможет начать свою деятельность с чистого листа», — предположил юрист.

Как Блиновская попала в СИЗО

«Королева марафонов» попала из-под домашнего ареста в следственный изолятор из-за новогодней вечеринки в декабре 2023 года. По данным следствия, на мероприятии она не только рекламировала и продавала свои курсы, но и общалась с Викторией Асмоловой, которая проходит по уголовным делам Блиновской в качестве свидетеля.

Предприниматель Андрей Ковалев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Блиновская надеялась на помощь высокопоставленных покровителей (по просьбе их жен) — и именно поэтому вела себя так неосторожно, устраивая вечеринку под домашним арестом.

Источник РИА Новости рассказал, что «королеву марафонов» определили в четырехместную камеру в женском СИЗО-6 «Печатники». У нее только две соседки — одна из них доктор наук, другая кандидат наук, они также впервые оказались в местах лишения свободы. Других подробностей о них неизвестно. Как отметил информированный источник, соседей в камерах зачастую подбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.

РИА Новости со слов источника сообщает, что Блиновская содержится «в обычной камере». При этом член Общественной наблюдательной комиссии Мария Ботова рассказала ТАСС, что у Блиновской в четырехместной камере три соседки, а в камере есть телевизор, холодильник и душ. Кроме того, в СИЗО-6 она может пользоваться услугами местного салона красоты, ей доступны ежедневные прогулки и блюда из «кулинарной лавки».

Где муж блогера

Ранее, 13 апреля, Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Блиновский заключил контракт на военную службу и отправился в зону спецоперации. По его информации, таким образом мужчина решил попытаться спасти свою бизнес-империю. Утверждается, что часть принадлежащих ему компаний находится в стадии ликвидации.

Муж блогера служит в зоне СВО вместе с бывшим адвокатом актера Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым. По информации SHOT, семья «королевы марафонов» давно связана с юристом, который находится в зоне боевых действий уже два года.

23 апреля SHOT сообщил, что Алексей Блиновский пожаловался председателю СК России Александру Бастрыкину на попытки разорвать с ним контракт о военной службе.

Как уточняет канал, Блиновский попросил Бастрыкина приостановить действия, направленные на расторжение его контракта с Минобороны России. Мужчина заявил, что происходящее является нарушением закона. Telegram-канал также сообщил, что документ между мужем блогера и оборонным ведомством был подписан месяц назад.

Юрист Илья Русяев заявил, что участие мужа Блиновской в СВО не поможет ей выйти из СИЗО. Он утверждает, что решение отправиться в зону спецоперации не дает юридических оснований для изменения меры пресечения в виде содержания блогера под стражей, куда она попала по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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