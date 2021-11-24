Банки попросили доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами

Доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан просят дать им российские банки. Подобная необходимость появилась после упраздения отметки в документе о ранее выданных удостоверениях личности, из-за чего теперь банки не могут проверить полную кредитную историю птенциального клиента. В результате открываются возможности для мошенничества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в правительство, МВД и Центробанк РФ.

Штам в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, о браке и детях отменили в России в ибле 2021 года. Ранее он был обязательным.

Из-за этого банки столкнулись с трудностями при идентификации клиентов, отмечено в письмах НСФР в правительство, МВД и ЦБ... Там сказано о сложностях с анализом информации: например, невозможно однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных Бюро кредитных историй, — пишут «Известия».

В числе основных проблем указываются ошибки в расчётах скоринговых юаллов кредиторов по гражданину, невозможность знакомства с полной кредитной историей человека и просто для мошенничества с использованием новых паспортов, не имеющих никаких меток.

Представители российских банков предлагают два варианта решения вопроса: возрат отметок о ранее выданных документах или организация ещё одного сервиса для проверки истории документов.

Центробанк выступил за создание специального вклада для россиян с низкими доходами. Процентную ставку по такому вкладу можно было бы привязать к уровню инфляции или ключевой ставке. При этом для определения категории граждан она предлагает использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения.