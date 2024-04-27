Банки не будут брать комиссию за онлайн-переводы самому себе Переводы между своими счетами до 30 млн рублей с 1 мая станут бесплатными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 мая 2024 года в РФ вступит в силу закон, который позволит гражданам без комиссии осуществлять онлайн переводы денег между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц, сообщается на сайте ЦБ. Такие операции можно будет проводить по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка или по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Изменения не будут распространяться на переводы, совершаемые непосредственно в банковских отделениях, так как это более затратный способ. Также исключение составляют переводы по номеру карты, так как в этом случае сложно однозначно идентифицировать получателя.

Новые правила станут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских услуг. Они также уменьшат риски для тех, кто снимает наличные в одном банке и переводит их без комиссии на свой счет в другом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в СБП можно совершить перевод только до 1 млн рублей за одну операцию, но в случае необходимости можно провести несколько операций. При этом не будет ограничений по количеству бесплатных переводов между своими счетами в сутки через любой доступный способ, при условии, что общая сумма переводов не превышает лимит в 30 млн рублей в месяц.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что навязывание финансовых услуг со стороны банков является позорным явлением. Центробанк РФ прикладывает усилия для искоренения данного явления. В настоящее время регулятор обсуждает возможность повышения штрафов.