Банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин

https://static.news.ru/photo/2f600fc6-4a8b-11eb-a219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании без объяснения причин. Нововведение касается как физических лиц, так и предпринимателей.

Сейчас столкнуться с такой ситуацией можно, если кредитная организация не получила подтверждающие добросовестность клиента документы или сочла ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны ничего объяснять, из-за чего могут пострадать добропорядочные граждане и добросовестный бизнес, передаёт РИА Новости.

Новая норма запрещает банкам такие действия.

Отказ от совершения операций возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Причём решение об отказе в заключении договора банковского счёта, как и о расторжении такого договора, должен принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Обязательным условием являются как минимум два обоснованных отказа в совершении операций в течение года. На таком же уровне должны приниматься и решения об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений.

Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Например, норма, которая обязывает банки информировать Росфинмониторинг, если суд отменит их решения, вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Тогда же будет отменён и предусмотренный «антиотмывочными» мерами запрет информировать клиентов об отказе в приёме на обслуживание, а также запрет на заключение договора банковского счёта, если клиент не представил необходимых для его идентификации документов и сведений.

Ранее Банк России предложил способ упростить переход клиентов от одной кредитной организации к другой. Для этого ЦБ планирует проработать и внедрить «универсальный платёжный адрес», писал NEWS.ru.