Россия отработала ракетные удары «Искандерами» на Балтике. Об этом сообщили представители ВМС.
Расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов, — приводит слова представителя Балтфлота Романа Мартова «Интерфакс».
Ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, оборудовали там стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по имитациям защищённых объектов противника, командных пунктов и аэродромов. Кроме того, в ходе тренировки были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности.
Отмечается, что в манёврах, прошедших в рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса, участвовали более 100 военнослужащих, а также около 20 единиц техники.
Как ранее писал NEWS.ru, НАТО в ближайшее время не примет на вооружение системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М», оснащённым ракетой 9М729.