https://static.news.ru/photo/c32c1a38-613e-11ea-a5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Россия отработала ракетные удары «Искандерами» на Балтике. Об этом сообщили представители ВМС.

Расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов, — приводит слова представителя Балтфлота Романа Мартова «Интерфакс».

Ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, оборудовали там стартовые позиции и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по имитациям защищённых объектов противника, командных пунктов и аэродромов. Кроме того, в ходе тренировки были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

Отмечается, что в манёврах, прошедших в рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса, участвовали более 100 военнослужащих, а также около 20 единиц техники.

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО в ближайшее время не примет на вооружение системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М», оснащённым ракетой 9М729.