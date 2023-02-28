Балтфлот провел учения с «Искандерами» Расчеты ОТРК «Искандер» Балтфлота провели учения по нанесению ракетных ударов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В ходе учений ракетного соединения Балтийского флота были проведены тактические игры с участием ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Как передает ТАСС, учения были направлены на нанесение ударов по важным объектам условного противника.

Боевые расчеты ракетчиков осуществили скрытое перемещение к назначенному позиционному району, где оборудовали стартовые позиции и выполнили электронные пуски по мишеням, имитирующим объекты условного противника, такие как пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты.

Кроме того, командование соединения отрабатывало вопросы скрытого управления подразделениями из подвижных командных пунктов, а боевые расчеты работали в условиях имитации радиационного и химического заражения местности. Участники учений также успешно справились с отражением нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Ранее сообщалось, что сторожевой российский корабль «Неустрашимый» Балтийского флота (БФ) совершил ракетную стрельбу на морских полигонах Балтики около берегов Калининградской области. В ходе испытаний экипаж корабля использовал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Кинжал».