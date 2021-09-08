Названа дата прощания с погибшим главой МЧС Зиничевым

Цветы у здания МЧС в Москве в память о погибшем министре Зиничеве

Прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Прощание пройдёт в здании МЧС на улице Ватутина 10 сентября, похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге, — сказал источник.

Уточняется, что с вечера 8 сентября люди приносят цветы к зданию МЧС в Москве. Жители регионов делают то же самое, но воздают последние почести возле зданий подразделения министерства в своих городах и населённых пунктах.

8 сентября Зиничев и режиссёр Александр Мельник погибли на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. По официальной версии, министр стоял на скале вместе с оператором, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев бросился в воду и разбился о камень. Оба были госпитализированы на вертолёте, но умерли, не долетев до больницы.

Ранее сообщалось, что специальный рейс с телом погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева прибыл в Москву.