Baijiahao: Путин ответил Японии боевым дежурством «Адмирала Горшкова»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ответ на угрозы со стороны Японии отправил корабль «Адмирал Горшков» на боевое дежурство, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao. Как отмечается, фрегат обладает «кошмарной изюминкой» — гиперзвуковой ракетой «Циркон» с дальностью полета тысяча километров.

Недавно в МИД РФ подчеркнули, что для обуздания высокомерия Японии Россия будет вынуждена принять соответствующие контрмеры для противодействия военной угрозе, — уточняют китайские журналисты.

Как пишут аналитики, Россия уже явно намекает Японии о необходимости прекратить нагнетать обстановку. Эксперты из КНР подчеркнули, что слова Владимира Путина о ракетах «Циркон» были произнесены специально для Японии.

Путин заявил, что ракет «Циркон» с их мощными характеристиками достаточно для защиты национальной безопасности и прорыва системы противоракетной обороны противника. Все знают, для кого Путин произнес эти слова, — подчеркнули эксперты.

После начала спецоперации на Украине Россия стала явно чувствовать угрозу со стороны Японии, этому способствует политика Вашингтона, на которую ориентируется Токио, считают авторы статьи.

Отправленный на боевое дежурство «Адмирал Горшков» совершит путешествие по Атлантике, Средиземному и Индийскому морю.

Ранее британская газета Express заявила, что российские ракеты «Циркон» прорвут морскую оборону НАТО. С помощью подобных разработок Москве удалось вывести конфликт на новый уровень и помешать Западу «зайти слишком далеко».